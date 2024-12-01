Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:00

«Челси» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Челси» встретится с «Астон Виллой» в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Челси» принимает «Астон Виллу» в 13-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 1 декабря. Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне начнется в 16.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ, видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Челси» — «Астон Вилла» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 16:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Астон Вилла

В 12 матчах чемпионата Англии «Челси» набрал 22 очка, «Астон Вилла» — 19. В 12-м туре лондонская команда победила «Лестер» (2:1), а бирмингемцы сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). На еврокубковой неделе «Челси» победил «Хайденхайм» в Лиге конференций (2:0), а «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0).

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Челси
Читайте также
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Сегодня
Вчера
Неделя