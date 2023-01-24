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Сегодня, 21:01

«Челси» бесплатно отпустит Бакайоко в «Адану Демирспор»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко бесплатно перейдет в турецкий клуб «Адана Демирспор», сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб пропишет в договоре только процент от следующей продажи игрока в другую команду.

28-летний француз уже согласовал с турецкой командой контракт до 2026 года, по которому он будет получать 3 миллиона евро в год.

Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды из «Челси» с июня 2021 года, срок соглашения действует до конца июня 2023 года. В ближайшее время арендный договор с «Миланом» будет расторгнут.

В нынешнем сезоне игрок ни разу не сыграл за итальянскую команду.

Темуе Бакайоко
ФК Адана Демирспор
ФК Челси
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