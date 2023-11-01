Сегодня, 20:45
«Челси» и «Блэкберн» проведут матч 1/8 финала Кубка английской лиги 1 ноября, в среду.
Игра пройдет на стадионе Stamford Bridge в Лондоне, Англия. Начало — в 22:45 по московскому времени.
Ключевые события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть бесплатно прямой эфир встречи «Челси» — «Блэкберн» можно будет в соцсети ВКонтакте.
Кубок Английской футбольной лиги считается менее престижным турниром, чем Кубок Англии, который имеет гораздо более богатую историю, и в розыгрыше которого принимают участие клубы даже из нижних дивизионов системы футбольных лиг Англии. «МЮ» является действущим победителем турнира.
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