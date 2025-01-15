«Челси» вырвал ничью у «Борнмута», забив в добавленное время

«Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 2:2. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Полузащитник «синих» Коул Палмер на 13-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины нападающий Джастин Клюйверт реализовал пенальти и сравнял счет. На 68-й минуте Антуан Семеньо вывел гостей вперед. «Синие» ушли от поражения на 2-й добавленной минуте благодаря голу Риса Джеймса.

«Челси» набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» идет на 7-й строчке — 34 очка.