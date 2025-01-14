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Сегодня, 21:30

«Челси» — «Борнмут»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Челси» и «Борнмут» встретятся в чемпионате Англии 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Челси» и «Борнмут» встретятся в 21-м туре чемпионата Англии во вторник, 14 января. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Челси» — «Борнмут» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 22:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Борнмут

«Челси» после 20 туров с 36 очками занимал четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» — 33 очка и седьмая строчка. В предыдущем туре «синие» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а «вишни» обыграли «Эвертон» (1:0).

ФК Борнмут
ФК Челси
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