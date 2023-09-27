«Челси» дома в Лондоне сыграет с «Брайтоном» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги в среду, 27 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 21.45 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция матча «Челси» — «Брайтон» будет доступна бесплатно в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями игры Кубка можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Челси» пять раз в своей истории выигрывал Кубок английской лиги (1965, 1998, 2005, 2007, 2015).

Команда тренера Маурисио Почеттино занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с пятью баллами. «Брайтон» располагается на третьей строчке с 15 очками.

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