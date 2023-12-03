Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:08

«Челси» обыграл «Брайтон», играя в меньшинстве с 45-й минуты

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Челси» — «Брайтон».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Челси» дома одержал победу над «Брайтоном» в матче 14-го тура АПЛ — 3:2.

Победу лондонцам принес дубль Энцо Фернандеса. Аргентинец забил с игры на 17-й минуте и реализовал пенальти на 65-й. Еще один мяч на счету Леви Колвилла (21-я минута).

За гостей на 43-й минуте забил Факундо Буонанотте. На 90+2-й минуте преимущество синих до минимума сократил Жоау Педро.

Команда Маурисио Почеттино играла в меньшинстве с 45-й минуты — две желтые карточки получил Конор Галлахер.

«Челси» (19 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. «Брайтон» (22) идет восьмым в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:2
Брайтон

В параллельном матче «Вест Хэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. На гол Мохамеда Кудуса гости ответили точным ударом Одсона Эдуара.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Кристал Пэлас

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
Энцо Фернандес
4
Обсудить
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ
Модель Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей в Америке
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
В Киеве вновь прошел митинг с требованием вернуть мобилизованных
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Карпин назвал «убийством футбола» проведение матча ЦСКА и «Ростова» в снегопад
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма», дважды забив за две минуты в концовке