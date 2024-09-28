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Сегодня, 18:59

«Челси» победил «Брайтон», Палмер оформил покер в первом тайме

Руслан Минаев
Полузащитник «Челси» Коул Палмер (слева) забил четыре гола в матче премьер-лиги с «Брайтоном» (4:2).
Фото Reuters
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«Челси» дома обыграл «Брайтон» в матче 6-го тура АПЛ — 4:2.

В первом тайме четыре гола забил полузащитник хозяев Коул Палмер. У гостей отметились Джорджиньо Рюттер и Карлос Балеба.

«Челси» набрал 13 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. «Брайтон» с 9 очками — на 8-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:2
Брайтон

«Эвертон» дома выиграл у «Кристал Пэлас» — 2:1. У гостей отметился Марк Гехи. У хозяев дубль оформил Дуайт Макнил.

«Эвертон» набрал 4 очка и занимает 16-е место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 3 очками — 17-й.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
2:1
Кристал Пэлас

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
ФК Эвертон

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