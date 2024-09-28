«Челси» победил «Брайтон», Палмер оформил покер в первом тайме

«Челси» дома обыграл «Брайтон» в матче 6-го тура АПЛ — 4:2.

В первом тайме четыре гола забил полузащитник хозяев Коул Палмер. У гостей отметились Джорджиньо Рюттер и Карлос Балеба.

«Челси» набрал 13 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. «Брайтон» с 9 очками — на 8-й строчке.

«Эвертон» дома выиграл у «Кристал Пэлас» — 2:1. У гостей отметился Марк Гехи. У хозяев дубль оформил Дуайт Макнил.

«Эвертон» набрал 4 очка и занимает 16-е место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 3 очками — 17-й.