«Челси» сыграет с «Брайтоном» в 14-м туре чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 3 декабря. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Челси» — «Брайтон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 13 туров АПЛ синие набрали 16 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Чайки с 22 баллами располагаются на 8-й строчке.

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