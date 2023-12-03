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Сегодня, 15:30

«Челси» — «Брайтон»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Челси» сыграет с «Брайтоном» в чемпионате Англии 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Маурисио Почеттино, главный тренер ФК «Челси».
Фото Reuters
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«Челси» сыграет с «Брайтоном» в 14-м туре чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 3 декабря. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Челси» — «Брайтон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 13 туров АПЛ синие набрали 16 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Чайки с 22 баллами располагаются на 8-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Брайтон

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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