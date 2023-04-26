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26 апреля, 23:44

«Челси» проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ

Мария Гусева
Эмоции игроков «Челси» после поражения от «Брентфорда».
Фото Reuters
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«Челси» на своем поле проиграл «Брентфорду» в матче 33-го тура АПЛ — 0:2.

В составе победителей забитым голом отметился нападающий Брайан Мбеумо. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Брентфорд» располагается на 9-й строчке — 47 очков.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 21:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:2
Брентфорд

В параллельном матче «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» — 2:1.

В составе победителей отметились Коди Гакпо и Джоэль Матип. У «Вест Хэма» отличился Лукас Пакета.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Вест Хэм» идет на 14-й строчке — 34 очка.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 21:45. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:2
Ливерпуль
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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