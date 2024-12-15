«Челси» обыграл «Брентфорд» и одержал седьмую победу подряд

15 декабря, 23:54
«Челси» дома победил «Брентфорд» в матче 16-го тура АПЛ — 2:1.
Счет на 43-й минуте открыл защитник лондонцев Марк Кукурелья. На 80-й минуте преимущество хозяев удвоил Николас Джексон.
Единственный гол гостей на 90-й минуте забил Брайан Мбеумо.
«Челси» (34 очка) одержал седьмую кряду победу во всех турнирах и остается на втором месте в АПЛ. Команда Энцо Марески на два очка отстает от лидирующего «Ливерпуля», но у мерсисайдцев одна игра в запасе.
«Брентфорд» (23) идет 11-м в турнирной таблице.