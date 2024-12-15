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15 декабря, 23:54

«Челси» обыграл «Брентфорд» и одержал седьмую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Челси» — «Брентфорд».
Фото Reuters
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«Челси» дома победил «Брентфорд» в матче 16-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 43-й минуте открыл защитник лондонцев Марк Кукурелья. На 80-й минуте преимущество хозяев удвоил Николас Джексон.

Единственный гол гостей на 90-й минуте забил Брайан Мбеумо.

«Челси» (34 очка) одержал седьмую кряду победу во всех турнирах и остается на втором месте в АПЛ. Команда Энцо Марески на два очка отстает от лидирующего «Ливерпуля», но у мерсисайдцев одна игра в запасе.

«Брентфорд» (23) идет 11-м в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
15 дек, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:1
Брентфорд
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Челси
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