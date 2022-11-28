«Челси» будет бороться за трансфер Беллингема следующим летом

«Челси» готов побороться за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема следующим летом, сообщает журналист Мэтт Лоу.

Руководство лондонского клуба готово отдать за трансфер 19-летнего англичанина столько же денег, «сколько и другие клубы», претендующие на футболиста. Однако «Челси» не является фаворитом в гонке за подписание игрока сборной Англии.

Ранее сообщалось, что интерес к Беллингему также проявляют «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Беллингем провел 20 матчей за «шмелей», в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт 19-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2025 года. По данным немецких СМИ, «шмели» требуют за игрока 150 миллионов евро.