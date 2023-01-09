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Сегодня, 21:36

«Челси» будет платить Феликсу всю зарплату во время аренды. «Атлетико» не дал включить в договор опцию выкупа игрока

«Челси» будет платить Феликсу всю зарплату во время аренды из «Атлетико»
Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны новые подробности предстоящего перехода нападающего Жоау Феликса из «Атлетико» в «Челси», пишет журналист Бейн Джейкобс.

Лондонский клуб будет платить португальцу всю зарплату во время аренды. Также «синие» хотели включить в сделку пункт о возможном выкупе 23-летнего хавбека, но «Атлетико» настаивает на аренде без этой опции.

Ранее стало известно, что «Челси» возьмет Феликса в арендлу до конца сезона. За это лондонский клуб заплатит «матрасникам» 11 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико».

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Челси
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