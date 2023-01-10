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Сегодня, 13:30

«Челси» до сих пор интересуется Захаряном

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Челси» до сих пор проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

— Романо вчера писал? К Романо можно очень серьезно отнестись (смеется).

— Он написал, что ты хочешь по-прежнему, «Челси» заинтересован, но у «Челси» как будто другие приоритеты?

— Если Романо написал, значит так и есть (улыбается). Я не знаю. Сейчас я проходу медосмотр, к сезону готовлюсь. Нет такого, что я прямо всей головой думал об этом.

— В директ к Фабрицио писал?

— Давно писал, да.

— После писал?

— Еще писал, да.

— Что хотел, когда снова писал?

— А это уже неважно (смеется). Да просто, как жизнь, какие планы.

— Какие цели ставишь на вторую часть сезона? Может, по количеству мячей?

— По количеству 20 голов надо пробить (смеется).

— По силам?

— Почему нет (улыбается). Не знаю, в каждом матче забивать и отдавать. Такой цели количественной нет.

— Возвращаясь к чемпионату мира, ты болел за Криштиану Роналду. Выиграла сборная Аргентины и Месси. Как отреагировал?

— В глубине души обидно было. Но на самом деле болел за Аргентина потом. Потому что Роналду, видимо, заканчивает, а Месси очень шикарно играл на чемпионате мира.

— Как финал чемпионат мира?

— Был счет 2:0 в пользу Аргентины, я вышел по телефону поговорить, пришли с братом, уже 2:2. Поэтому топ-матч. Я думал, что французы решат на последних минутах на 120-й. Но хорошо, что так закончилось, рад, что Месси выиграл.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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