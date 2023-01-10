«Челси» договорился об аренде Феликса, медосмотр в ближайшие часы

«Челси» договорился об аренде нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Синие заплатят за аренду игрока 11 миллионов евро и возьмут на себя зарплату португальца.

Феликс вылетит в Лондон в ближайшие несколько часов для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Перед трансферов в «Челси» Феликс продлит соглашение с «Атлетико» еще на один сезон — до лета 2027 года.

23-летний форвард перешел в испанский клуб из «Бенфики» в июле 2019 года за 127,2 миллиона евро. В сезоне-2022/23 Феликс забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.