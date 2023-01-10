Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:32

«Челси» договорился об аренде Феликса, медосмотр в ближайшие часы

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Челси» договорился об аренде нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Синие заплатят за аренду игрока 11 миллионов евро и возьмут на себя зарплату португальца.

Феликс вылетит в Лондон в ближайшие несколько часов для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Перед трансферов в «Челси» Феликс продлит соглашение с «Атлетико» еще на один сезон — до лета 2027 года.

23-летний форвард перешел в испанский клуб из «Бенфики» в июле 2019 года за 127,2 миллиона евро. В сезоне-2022/23 Феликс забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?
Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. Ее конкурент — Португалия
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фердинанд советует «Манчестер Юнайтед» купить Кейна

Гвардиола заявил, что Бэйл теперь может стать прекрасным гольфистом