«Челси» договорился с «Саутгемптоном» о покупке лидера юношеской сборной Англии

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«Челси» договорился о трансфере 17-летнего нападающего «Саутгемптона» Джимми-Джея Моргана, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составит 6 миллионов фунтов стерлингов без учета бонусов.
Отметим, что Морган ранее пробовал свои силы в академии «Челси», но потом оказался в системе «Саутгемптона».
Джимми-Джей Морган считается лидером юношеской сборной Англии (U17), в составе которой за 7 матчей забил 6 голов.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования