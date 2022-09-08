«Челси» достиг устной договоренности о назначении Грэма Поттера главным тренером команды

«Челси» договорился с главным тренером «Брайтона» Грэмом Поттером о сотрудничестве, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сегодня, 8 сентября, стороны договорились обо всех юридических деталях контракта и тренерском штабе специалиста.

47-летний Поттер возглавляет «Брайтон» с мая 2019 года, его контракт рассчитан до конца июня 2025 года. После 6 туров сезона-2022/23 «чайки» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 6 играх.

Вчера, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который работал с командой с января 2021 года.