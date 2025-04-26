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Сегодня, 14:00

«Челси» — «Эвертон»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Челси» и «Эвертон» сыграют в 34-м туре АПЛ 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Челси» и «Эвертон» сыграют в 34-м туре чемпионата Англии в субботу, 26 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

«Челси» — «Эвертон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Эвертон» можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляции матчей АПЛ. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
26 апреля, 14:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Эвертон

«Челси» в 33 турах АПЛ набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, у «Эвертона» — 38 очков и 13-е место в лиге.

В предыдущем туре «синие» обыграли «Фулхэм» (2:1), а «ириски» — уступили «Манчестер Сити» (0:2).

ФК Челси
ФК Эвертон
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