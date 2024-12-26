«Челси» проиграл «Фулхэму», пропустив в добавленное время

«Челси» дома уступил «Фулхэму» в рамках 18-го тура АПЛ — 1:2.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». За «пенсионеров» забил Коул Палмер, этот гол стал для 22-летнего полузащитника 12-м в текущем розыгрыше чемпионата Англии. У «дачников» отличился Харри Уилсон, а победный мяч на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Родриго Муньис.

После 18 игр «Челси» занимает 2-е место в таблице АПЛ, набрав 35 очков. «Фулхэм» — на 8-й строчке с 28 баллами.

В других матчах игрового дня «Борнмут» поделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0), а «Саутгемптон» уступил «Вест Хэму» (0:1).