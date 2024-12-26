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«Челси» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Челси» и «Фулхэм» встретятся в чемпионате Англии 26 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Челси» и «Фулхэм» встретятся в 18-м туре чемпионата Англии в четверг, 26 декабря. Игра, которая начнется в 18.00 по московскому времени, пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Бесплатно в прямом эфире игры АПЛ появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Ключевые события и результат игры «Челси» — «Фулхэм» отслеживайте в нашем матч-центре.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Фулхэм

«Челси» после 17 туров занимал второе место в таблице АПЛ с 35 очками, у «Фулхэма» — 25 очков и девятая строчка.

Предыдущим соперником «синих» был «Эвертон» (0:0), а «дачники» в воскресенье сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0).

ФК Фулхэм
ФК Челси
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