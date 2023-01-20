«Челси» готов купить Дюмфриса на замену Джеймсу

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Лондонский «Челси» в ближайшее время планирует купить правого защитника на подмену Рису Джеймсу.
По данным журналиста Мэтта Лоу, клуб намерен всерьез усилить правый фланг обороны до конца трансферного окна. Одним из кандидатов является защитник «Интера» Дензел Дюмфрис, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».
Сейчас сменщиком Риса Джеймса в «Челси» является 33-летний капитан команды Сесар Аспиликуэта.
Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.
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Основные источники исследования