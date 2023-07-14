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Сегодня, 20:05

«Челси» готов купить Неймара, если футболист решит покинуть «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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«Челси» продолжает интересоваться форвардом «ПСЖ» Неймаром, сообщает Ouest-France.

По данным источника, лондонцы готовы купить игрока, если он захочет покинуть парижский клуб. Владелец «Челси» Тодду Боули лично заинтересован в покупке нападающего.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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