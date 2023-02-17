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Сегодня, 09:03

«Челси» готов предложить «Атлетико» обмен Маунта на Феликса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» хочет сохранить в команде полузащитника Жоау Феликса, которого клуб арендовал до конца сезона у «Атлетико», сообщает Marca.

Лондонский клуб готов отдать взамен мадридцам полузащитника Мейсона Маунта, который пока отказывается продлевать контракт с синими.

24-летний англичанин требует увеличить втрое свою текущую зарплату в 80 тысяч фунтов в неделю. Лондонцы считают такие запросы завышенными.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за команду во всех турнирах.

23-летний Феликс перешел в «Челси» на правах аренды зимой 2023 года. За лондонцев он забил пока 1 гол.

Жоау Феликс
Мейсон Маунт
ФК Атлетико
ФК Челси
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