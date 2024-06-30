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Сегодня, 05:54

«Челси» готов предложить Джексона «Ньюкаслу» в попытке подписать Исака

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» ищет варианты подписать нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

Как сообщает Goal, «синие» готовы предложить нападающего команды Николаса Джексона «Ньюкаслу», чтобы снизить цену на 24-летнего Исака до 115 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов евро).

В сезоне-2023/24 форвард сыграл за «Ньюкасл» 40 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 2 результативные передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Александер Исак
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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