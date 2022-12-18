«Челси» готов предложить за Влаховича 100 миллионов евро

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу, сообщает Calciomercato.

Лондонский клуб, который в данный момент активно занимается поисками нового нападающего, готов заплатить за 22-летнего серба порядка 100 миллионов евро.

Контракт Влаховича с «Ювентусом» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Влахович в составе «Юве» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал два ассиста.