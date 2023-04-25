«Челси» готов предоставить новый шанс Лукаку после назначения Почеттино

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за «Интер», может получить новый шанс в лондонском клубе, если его возглавит Маурисио Почеттино, утверждает The Telegraph.

По информации источника, руководство «синих» свяжется с 29-летним бельгийцем, чтобы узнать, готов ли он попытаться возродить карьеру под руководством Почеттино. Ранее сообщалось, что аргентинский специалист согласовал контракт с «Челси».

В 2021 году «Челси» заплатил за Лукаку «Интеру» более 110 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за синих 44 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 2 ассиста, после чего вернулся в «Интер» на правах аренды.