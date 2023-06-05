«Челси» готов продать 21-летнего защитника Матсена за 23 миллиона евро

«Челси» назначил цену за 21-летнего защитника Яна Матсена, сообщает Evening Standard.

По данным источника, лондонский клуб оценил игрока в 20 миллионов фунтов стерлингов (23 миллиона евро). «Бернли», за который защитник в этом сезоне играл на правах аренды, хочет сохранить футболиста. У нидерландца остался год по контракту, и «Челси» может продлить его, прежде чем снова отдать в аренду.

В текущем сезоне Матсен сыграл за «Бернли» 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.