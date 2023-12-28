Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:41

«Челси» готов продать Галлахера за 45-50 миллионов фунтов, сам футболист хочет остаться в команде

Алина Савинова
Telegram Дзен

Стало известно, за какую сумму «Челси» готов расстаться с хавбеком Конором Галлахером.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, клуб из Фулема оценивает 23-летнего игрока в 45-50 миллионов фунтов. Синие могут продать полузащитника в летнее трансферное окно.

При этом отмечается, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает Галлахера важным игроком команды. Сам футболист хочет продолжить выступать за эту команду.

В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей в АПЛ, в которых отметился 4 голевыми передачами.

«Челси» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков за 19 матчей.

Футбол
ФК Челси
0
Читайте также
Мать шпажиста Биды заявила о нескольких попытках сына уволиться из Росгвардии
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Беллингем признан самым дорогим полузащитником мира по версии Transfermarkt

Артета заявил, что Деклан Райс оправдывает сумму, которую «Арсенал» заплатил за него