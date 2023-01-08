«Челси» готов продать Пулишича в январское трансферное окно

«Челси» готов рассмотреть возможность январского перехода нападающего Кристиана Пулишича.

По данным CaughtOffside, 24-летнему игроку будет разрешено покинуть лондонский клуб на правах аренды, если «синие» смогут пополнить свои ряды другим форвардом.

Ранее сообщалось, что Пулишич может перейти в «Ньюкасл» в январе.

Действующее соглашение американского футболиста с «Челси» рассчитано до 2024 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Пулишич сыграл за «синих» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.