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Сегодня, 17:23

«Челси» готов продать Пулишича за 35 миллионов фунтов стерлингов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» готов продать полузащитника Кристиана Пулишича за 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

После окончания этого сезона «Челси» может попрощаться сразу с шестью игроками первой команды. Одним из них является Пулишич, который отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе «синих» в этом сезоне АПЛ.

Контракт Пулишича с «Челси» рассчитан до середины 2024 года.

В этом сезоне АПЛ футболист сыграл всего 16 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Кристиан Пулишич
ФК Челси
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