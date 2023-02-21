«Челси» готов продать Пулишича за 35 миллионов фунтов стерлингов

«Челси» готов продать полузащитника Кристиана Пулишича за 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

После окончания этого сезона «Челси» может попрощаться сразу с шестью игроками первой команды. Одним из них является Пулишич, который отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе «синих» в этом сезоне АПЛ.

Контракт Пулишича с «Челси» рассчитан до середины 2024 года.

В этом сезоне АПЛ футболист сыграл всего 16 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.