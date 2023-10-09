«Челси» готов следующим летом продать Лукаку за 37 миллионов фунтов

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«Челси» установил сумму, за которую готов продать форварда Ромелу Лукаку, утверждает Фабрицио Романо.
По информации источника, летом 2024 года лондонцы отпустят 30-летнего бельгийца за 37 миллионов фунтов стерлингов. До того момента Лукаку будет на правах аренды выступать за «Рому».
В 2021 году «Челси» заплатил более 100 миллионов евро, чтобы вернуть Лукаку в команду из «Интера». Ранее форвард уже играл за синих — с 2011 по 2014 год.
В текущем сезоне Лукаку провел за «Рому» 8 матчей во всех турнирах, отметившись 6 забитыми голами.