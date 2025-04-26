«Челси» готов удвоить зарплату Байно-Гиттенсу

«Челси» активно интересуется 20-летним вингером «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом, сообщает Sky Sport Germany.

Источник сообщает, что между клубами идут переговоры. Лондонский клуб готов увеличить зарплату английскому игроку с 3 до 6-7 миллионов евро в год. «Боруссия» готова рассмотреть предложения о продаже Байно-Гиттенса в размере 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделав пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.