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Сегодня, 14:38

«Челси» готов удвоить зарплату Байно-Гиттенсу

Камила Абдурахманова
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«Челси» активно интересуется 20-летним вингером «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом, сообщает Sky Sport Germany.

Источник сообщает, что между клубами идут переговоры. Лондонский клуб готов увеличить зарплату английскому игроку с 3 до 6-7 миллионов евро в год. «Боруссия» готова рассмотреть предложения о продаже Байно-Гиттенса в размере 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделав пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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