«Челси» готов включить Лукаку в сделку по Жоау Феликсу

Как сообщает Calciomercatoweb, «Челси» принимает все попытки превратить аренду форварда «Атлетико» Жоау Феликса в полноценный трансфер.

По информации источника, «синие» готовы предложить мадридскому клубу Ромелу Лукаку и доплату в размере 80 миллионов евро в рамках сделки по обмену. Лондонцы рассчитывают расстаться с бельгийским нападающим в летнее трансферное окно и по-прежнему непреклонны в поиске способов подписать контракт с португальцем.

23-летний Феликс сыграл за «Челси» 15 матчей и забил 2 гола. Стоимость нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2027 года.