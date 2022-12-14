«Челси» готов заплатить более 10 миллионов евро за форварда «Боруссии» Мукоко

«Челси» настроен заполучить в зимнее трансферное окно нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

По информации Diario Sport, лондонский клуб готов заплатить за 18-летнего игрока более 10 миллионов евро. Также в немецком форварде заинтересована «Барселона», но синие могут быть готовы заплатить за него в январе, а не ждать до лета, когда у Мукоко закончится контракт с «Боруссией».

Нападающий провел в текущем сезоне 22 матча за немецкий клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивается соимость игрока в 30 миллионов евро.