«Челси» хочет 25 миллионов евро за полузащитника Лофтуса-Чика

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик может перейти в «Милан» из «Челси».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 27-летний футболист открыт к переходу в итальянский клуб этим летом. «Челси» хочет получить 25 миллионов евро за игрока, но в «Милане» считают, что в ходе переговоров эта сумма может снизиться, так как знают, что лондонцам необходимо продавать игроков.

Контракт Рубена с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне британский футболист принял участие в 30 матчах за команду во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.