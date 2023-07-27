«Челси» хочет 9 миллионов евро за Хадсона-Одои, «Фулхэм» предложил 4,6 миллиона

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои близок к переходу в «Фулхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Фулхэм» устно предложил «Челси» 4,6 миллиона евро за 22-летнего игрока. «Синие» рассчитывает получить за Хадсона-Одои около 9 миллионов евро. При этом переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои согласовал условия личного контракта с «Фулхэмом».

В сезоне-2022/23 он выступал за «Байер» на правах аренды. Футболист провел 21 матч за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Контракт Хадсона-Одои с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.