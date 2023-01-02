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Сегодня, 10:15

«Челси» хочет как можно скорее закрыть вопрос с трансфером защитника «Селтика» Юрановича

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Челси» хочет как можно скорее оформить трансфер защитника «Селтика» Йосипа Юрановича, сообщает журналист GiveMeSport Саймон Филлипс.

По словам источника, лондонцы считают 27-летнего хорвата одной из своих главных целей этой зимой, поскольку он является одним из самых дешевых крайних защитников на рынке. В «Челси» рассчитывают, что защитник станет заменой Рису Джеймсу, который выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

В сезоне-2022/23 Юранович забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Селтик», а также стал бронзовым призером ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Футбол
ФК Селтик
ФК Челси
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