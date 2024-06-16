Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:28

«Челси» хочет подписать нападающего «Астон Виллы» Дурана

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Астон Вилла» разрешила «Челси» вести переговоры с нападающим команды Джоном Дураном, сообщает The Telegraph.

По данным источника, 20-летний футболист рассматривается руководством «синих» как перспективное пополнение состава. «Вилла» открыта к переговором, так как стремится улучшить свое финансовое положение.

Сообщается, что клуб из Бирмингема хочет получить за Дурана около 42 миллионов фунтов стерлингов (примерно 49,8 миллиона евро).

В сезоне-2023/24 колумбийский футболист сыграл за «Астон Виллу» 37 матчей во всех турнирах и забил 8 голов. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Челси
0
Читайте также
Названы главные звезды Евро-2024
Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Владелец «Ромы» Фридкин заплатит за «Эвертон» 475 миллионов евро