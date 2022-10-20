Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:19

«Челси» хочет приобрести Неймара в 2023 году

Анна Горшкова
Корреспондент

«Челси» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Неймара в 2023 году, сообщает EL Pais.

По данным источника, французский клуб предлагал «синим» взять бразильца в аренду этим летом, но английский клуб тогда не согласился выплачивать часть его зарплаты.

Теперь позиция «Челси» смягчилась, и они готовы покрыть всю сумму зарплаты 30-летнего футболиста в размере 40 миллионов евро, чтобы заключить постоянное соглашение в новом году.

Неймар играет в «ПСЖ» с 2017 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне он сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://elpais.com/
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
Дана Уайт создал лигу пощечин, которую подсмотрел в России у создателя Дневника Хача
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Фердинанд считает, что «МЮ» должен разорвать контракт с Роналду, если тренер не видит его в старте