«Челси» хочет приобрести Неймара в 2023 году

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«Челси» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Неймара в 2023 году, сообщает EL Pais.
По данным источника, французский клуб предлагал «синим» взять бразильца в аренду этим летом, но английский клуб тогда не согласился выплачивать часть его зарплаты.
Теперь позиция «Челси» смягчилась, и они готовы покрыть всю сумму зарплаты 30-летнего футболиста в размере 40 миллионов евро, чтобы заключить постоянное соглашение в новом году.
Неймар играет в «ПСЖ» с 2017 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
В этом сезоне он сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.