«Челси» хочет приобрести Неймара в 2023 году

«Челси» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Неймара в 2023 году, сообщает EL Pais.

По данным источника, французский клуб предлагал «синим» взять бразильца в аренду этим летом, но английский клуб тогда не согласился выплачивать часть его зарплаты.

Теперь позиция «Челси» смягчилась, и они готовы покрыть всю сумму зарплаты 30-летнего футболиста в размере 40 миллионов евро, чтобы заключить постоянное соглашение в новом году.

Неймар играет в «ПСЖ» с 2017 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне он сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.