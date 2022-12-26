Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:28

«Челси» хочет приобрести полузащитника «Реал Сосьедада» Субименди

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Челси» хочет приобрести полузащитника «Реал Сосьедада» Мартин Субименди.

Как сообщает GiveMeSport, лондонский клуб обратился к руководству испанской команды по поводу возможного трансфера 23-летнего игрока. Поскольку контракты Жоржиньо и Н'Голо Канте истекают следующим летом, синие хотят подписать нового полузащитника.

Действующее соглашение 23-летнего Субименди с баскским клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за «Реал Сосьедад» 14 матчей в ли лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: GiveMeSport
ФК Реал Сосьедад
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Отец Трусовой требовал отстранить Тарасову и Ягудина от эфиров? Это похоже на правду
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Клопп намекнул, что «Ливерпуль» совершит трансфер в январе 2023 года