«Челси» хочет приобрести полузащитника «Реал Сосьедада» Субименди

«Челси» хочет приобрести полузащитника «Реал Сосьедада» Мартин Субименди.

Как сообщает GiveMeSport, лондонский клуб обратился к руководству испанской команды по поводу возможного трансфера 23-летнего игрока. Поскольку контракты Жоржиньо и Н'Голо Канте истекают следующим летом, синие хотят подписать нового полузащитника.

Действующее соглашение 23-летнего Субименди с баскским клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за «Реал Сосьедад» 14 матчей в ли лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.