«Челси» хочет продать Лукаку после завершения ЧМ-2022

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«Челси» готов продать нападающего Ромелу Лукаку и надеется, что после ЧМ-2022 на него возникнет повышенный спрос, пишет журналист Низаар Кинселла.
Форвард вряд ли вернется в «Челси» после аренды в «Интере». В лондонском клубе понимают, что не отобьют 115 миллионов евро, потраченные на Лукаку летом 2021 года, но хотят расстаться с нападающим и ищут покупателей на него.
«Челси» рассчитывает, что Лукаку хорошо выступит на ЧМ-2022, что увеличит его стоимость.
29-летний бельгиец в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы, а сейчас получил новое повреждение.
Сборная Бельгии выступит на групповом этапе ЧМ-2022, где ее соперниками будут команды Канады, Хорватии и Марокко.
Лукаку вернется на поле до конца года после травмы подколенного сухожилия
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