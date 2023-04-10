«Челси» хочет сохранить Жоау Феликса после окончания аренды

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«Челси» хочет подписать долгосрочный контракт с арендованным у «Атлетико» нападающим Жоау Феликсом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации источника, лондонский клуб в восторге от игры португальца и в ближайшие дни проведет переговоры с «Атлетико» об осуществлении полноценного трансфера. Окончательное подписание будет зависеть от условий, выставленных мадридской командой, а также от нового тренера «синих». Сам футболист также хочет продолжить карьеру в Англии.
Аренда Феликса в «Челси» истекает в конце июня этого года. 23-летний форвард сыграл за английский клуб 12 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.