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Сегодня, 12:35

«Челси» хочет в январе подписать Осимхена

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» хочет зимой приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает The Guardian.

По данным источника, синие ощущают нехватку бомбардира, поэтому хотят купить Осимхена, которого считают надежным футболистом.

В конце сентября между форвардом и «Наполи» произошел конфликт из-за видео, которое было опубликовано в официальном аккаунте клуба в TikTok. В ролике высмеивалось то, что игрок выпрашивал пенальти, а затем не реализовал его.

28 сентября «Наполи» сделал заявление по ситуации с футболистом, а 1 октября сам Осимхен прокомментировал данную ситуацию.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Челси
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