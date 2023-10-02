«Челси» хочет в январе подписать Осимхена

«Челси» хочет зимой приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает The Guardian.

По данным источника, синие ощущают нехватку бомбардира, поэтому хотят купить Осимхена, которого считают надежным футболистом.

В конце сентября между форвардом и «Наполи» произошел конфликт из-за видео, которое было опубликовано в официальном аккаунте клуба в TikTok. В ролике высмеивалось то, что игрок выпрашивал пенальти, а затем не реализовал его.

28 сентября «Наполи» сделал заявление по ситуации с футболистом, а 1 октября сам Осимхен прокомментировал данную ситуацию.