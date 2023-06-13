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Сегодня, 09:34

«Челси» и «Интер» встретятся для переговоров по Лукаку, Кулибали и Онане

Ана Горшкова
Корреспондент
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В ближайшие дни «Челси» встретится с «Интером», чтобы обсудить несколько летних трансферных сделок, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, будет обсуждаться вопрос о нападающем Ромелу Лукаку, так как бельгиец возвращается в Лондон в следующем месяце, но, по слухам, хочет остаться в Милане. «Интер» также хочет обсудить возможную аренду защитника «Челси» Калиду Кулибали.

Вратарь «Интера» Андре Онана, вероятно, станет еще одной темой для разговора, поскольку «Челси» заинтересован в обновлении вратарского штаба.

Источник: Джанлука Ди Марцио
Андре Онана
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Калиду Кулибали
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