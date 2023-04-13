«Челси» и «Ливерпуль» интересуются хавбеком «Брайтона» Макаллистером

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в «Челси» или «Ливерпуле», сообщает Relevo.

По информации источника, оба клуба активизировались в переговорах о переходе футболиста в последние недели.

В «Челси» планируют реализовать связку ЧМ-2022 Макаллитсер — Энцо Фернандес. Оба хавбека стали чемпионами мира в турнире в Катаре.

Действующее соглашение Макаллистера с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел за английскую команду 29 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.