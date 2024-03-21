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21 марта, 09:10

«Челси» и «Манчестер Сити» грозит исключение из АПЛ за финансовые нарушения

Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из чемпионата Англии из-за финансовых нарушений, сообщает The Sun.

По информации источника, независимая комиссия АПЛ уже предупредила клубы о возможном исключении, если их признают виновными.

«Горожан» в феврале прошлого года обвинили по 115 случаям нарушений, юристы команды оспаривают их.

Синим пока не были предъявлены обвинения, но летом 2023 года в финансовой отчетности клуба были выявлены нарушения, сделанные во время управления лондонцами Романом Абрамовичем.

В текущем сезоне из-за финансовых нарушений «Ноттингем» лишили 4 очков, а «Эвертон» 6 очков.

«Манчестер Сити» находится на третьем месте в таблице АПЛ, набрав 63 очка в 28 матчах. «Челси» идет 11-м с 39 очками в 27 встречах.

Источник: The Sun
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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