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Сегодня, 17:33

«Челси» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ

Эрлинг Холанд.
Фото Reuters
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В воскресенье, 18 августа, состоится матч 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Команды объявили стартовые составы на игру.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Кайседо, Энцо, Палмер, Джексон, Нкунку.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Де Брейне, Бернарду Силва, Доку, Савио, Холанд.

Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» начал сезон с победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 7:6).

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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