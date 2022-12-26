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Сегодня, 14:54

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» хотят заполучить вратаря «Лидса» Мелье

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» будут конкурировать за подписание голкипера «Лидса» Иллана Мелье, сообщает Media Foot.

По данным источника, на 22-летнего футболиста также претендуют дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Немецкие клубы не являются фаворитами, поскольку Мелье предпочел бы остаться в Англии.

Контракт французского голкипера с «Лидсом» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Мелье сыграл в составе команды 15 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и две игры отстоял на ноль.

Футбол
ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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