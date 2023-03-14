«Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на вратаря дортмундской «Боруссии» Кобеля

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к голкиперу дортмундской «Боруссии» Грегору Кобелю, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным источника, представители обоих клубов проводили предварительные переговоры с агентом футболиста. При этом «Боруссия» не хочет продавать 25-летнего швейцарца, а сам футболист хочет провести хотя бы еще один сезон в немецкой команде.

Кобель перешел в «Боруссию» из «Штутгарта» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 вратарь пропустил 22 гола в 25 матчах, отыграв 12 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 25 миллионов евро, его контракт действует до конца июня 2026 года.