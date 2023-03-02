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Сегодня, 14:42

«Челси» и «Милан» готовят громкий обмен игроками с участием Леау

Виталий Косик
Корреспондент
Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press
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Руководство «Челси» планирует предложить «Милану» услуги полузащитника Кристиана Пулишича в обмен на форварда итальянской команды Рафаэла Леау, сообщает Goal.

По информации источника, английский клуб давно находится в поиске нападающего и рассчитывает усилить состав талантливым португальцем. Ожидается, лондонцам нужно будет доплатить некую денежную сумму, поскольку стоимость Леау в разы выше, чем у Пулишича.

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за «Милан» 32 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 85 миллионов евро.

24-летний американец сыграл за «Челси» 21 матч, забил один гол и оформил две результативные передачи. Стоимость американца по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.

Кристиан Пулишич
Футбол
ФК Милан
ФК Челси
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