«Челси» и «Милан» готовят громкий обмен игроками с участием Леау

Руководство «Челси» планирует предложить «Милану» услуги полузащитника Кристиана Пулишича в обмен на форварда итальянской команды Рафаэла Леау, сообщает Goal.

По информации источника, английский клуб давно находится в поиске нападающего и рассчитывает усилить состав талантливым португальцем. Ожидается, лондонцам нужно будет доплатить некую денежную сумму, поскольку стоимость Леау в разы выше, чем у Пулишича.

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за «Милан» 32 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 85 миллионов евро.

24-летний американец сыграл за «Челси» 21 матч, забил один гол и оформил две результативные передачи. Стоимость американца по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.